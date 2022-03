El registrador será llamado a responder al Congreso por irregularidades en conteo de votos

Ante las denuncias de presuntas irregularidades en el proceso de preconteo de votos en los comicios celebrados el pasado domingo 13 de marzo, los congresistas radicarán en los próximos días, en la plenaria del Senado, la solicitud para citar al registrador nacional, Alexander Vega y a los delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para responder por estos supuestos delitos electorales.

El senador Antonio Sanguino, ha publicado en sus redes sociales algunos de estos casos. Por tal razón, llamó a un debate de control político al registrador nacional. Al mismo tiempo, aseguró que muchos apoyos que sectores de centro izquierda recibieron en las urnas no aparecen.

“Vamos a citar un debate de control político porque lo que aquí está ocurriendo es absolutamente grave. En mi caso, es como si no hubiera estado en el Congreso, como si me la hubiera pasado de escándalo en escándalo, como si no hubiera hecho campaña como para que viera reducida mi votación de esa manera como lo está diciendo la Registraduría”, indicó Sanguino a la FM.