Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / jueves 3 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 04 de 2026
07:06 a. m.
07:06 a. m.
- El ministro del Interior lanzó fuertes cuestionamientos a la orden judicial de suspender provisionalmente los bombardeos contra estructuras criminales, donde se tenga certeza que hay presencia de menores de edad.
- Son devastadores los efectos del fenómeno de El Niño, más de 15.000 cabezas de ganado han muerto, debido las altas temperaturas y los incendios en el país.
- Noticias RCN conoció el video de cámaras de seguridad y que es piza clave en la investigación del momento en que delincuentes le disparan a sangre fría a un agente de la Sijin en Ciudad Bolívar.