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'Cucho Hernández' vs. Real Madrid: hora y dónde ver el partido

Real Betis, club de los colombianos Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa se enfrentan al Real Madrid por la liga de España.

Cucho hernández vs Real Madrid
Foto: X de Real Betis y Real Madrid

Noticias RCN

septiembre 04 de 2026
06:48 a. m.
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Este viernes 4 de septiembre, por la cuarta fecha de La Liga, en España, Real Betis recibe a Real Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El equipo de los jugadores colombianos Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa se ubica en la séptima posición con 6 puntos conseguidos en tres partidos jugados. En su más reciente partido ante el Levante UD sufrieron una dolorosa derrota 5 goles por 2, por lo que en esta jornada deberán mostrar una mejor cara ante sus hinchas.

En las primeras dos fechas del campeonato, el 'Cucho' fue titular, aunque no ha podido estrenarse como goleador en la presente temporada. Por su parte, el también colombiano Deossa ha tenido participación en los tres juegos ligueros y en uno de ellos tuvo la oportunidad de ser titular.

¿A qué hora juegan Real Betis vs. Real Madrid?

La pelota rodará en el Estadio La Cartuja a las 2:00 p.m. hora de Colombia y se podrá seguir en vivo a través de ESPN y Disney +.

La visita, el gigante Real Madrid, marcha segundo en la tabla de posiciones con puntaje perfecto y solo por dos goles debajo del líder Barcelona; los merengues han convertido 10 goles y recibieron 2 con brillantes actuaciones de Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

En sus últimos cinco enfrentamientos, los béticos han conseguido una victoria, se han dado dos empates y dos victorias del club blanco. En enero de 2026, el colombiano 'Hernández' le convirtió al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en partido que terminaría a favor de los locales por 5-1.

Rendimiento del 'Cucho' Hernández en la temporada 2025/2026

En la temporada pasada, el colombiano registró un total de 40 partidos jugados en todas las competiciones con su club, Betis, y completó 15 goles y 3 asistencias.

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