Desmontan cinco pisos del Ministerio de Igualdad: así avanza su liquidación

El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza con la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad y ya comenzó a desmontar cinco de los ocho pisos que la entidad tenía arrendados. La medida, busca ahorrar más de $2.000 millones al año en gastos de alquiler.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación, que señaló que los espacios que están siendo desmontados permanecían sin uso. El Gobierno aseguró que los recursos que dejen de destinarse a esos arriendos podrán utilizarse en otras necesidades.

La cartera publicó imágenes del proceso y acompañó el anuncio con el mensaje:

Se acabó el derroche: pisos vacíos y oficinas abandonadas pagadas por los colombianos.

La decisión hace parte de un proceso mucho más amplio: la desaparición administrativa del Ministerio, ordenada después de que no prosperara en el Congreso una iniciativa que buscaba mantenerlo vigente.

¿Por qué se está liquidando el Ministerio de Igualdad?

El proceso tiene como origen la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, mediante la cual fue declarada inexequible la Ley 2281 de 2023, norma que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad.

El fallo estableció que los efectos de la creación de la cartera cesarían al finalizar la legislatura 2025-2026. Posteriormente se intentó impulsar un proyecto de ley para darle continuidad, pero la iniciativa no alcanzó a ser tramitada por el Congreso dentro del tiempo disponible.

A partir de ese escenario, el Gobierno ordenó iniciar la liquidación. Durante este periodo deberá designarse un liquidador, quien tendrá a su cargo el inventario de bienes y obligaciones, así como los procesos judiciales y demás asuntos pendientes.

Además, mientras avance la liquidación, la entidad no podrá iniciar nuevas actividades ni contratar nuevos servidores públicos.

¿Qué revisa el Gobierno en los contratos del Ministerio de la Igualdad?

El desmonte de las oficinas ocurre mientras el Ejecutivo también revisa la contratación que tuvo la entidad durante sus últimos meses de funcionamiento.

Según el vocero del Gobierno, Miller Soto, en los primeros diez días de la liquidación fueron examinados más de 60 contratos que, de acuerdo con el Ejecutivo, tendrían un valor conjunto cercano a $469.000 millones.

Soto aseguró que uno de los puntos identificados fue la concentración de más de $171.000 millones en contratos de una misma empresa. También afirmó que durante el año anterior la ejecución de los recursos de inversión habría sido de apenas 5 %.

Estos señalamientos corresponden a la revisión adelantada por el Gobierno y deberán ser establecidos por las autoridades competentes.

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Por ahora, el proceso avanza con el desmonte de los espacios arrendados y la revisión de las obligaciones de la entidad. El siguiente paso será definir cómo quedarán las funciones y programas que estaban a cargo del Ministerio mientras se completa su liquidación.