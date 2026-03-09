Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / jueves 3 de septiembre de 2026

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó de "absurda e inconstitucional" la decisión de una jueza del Juzgado 34 de Familia de Bogotá.

El técnico de América de Cali habló tras la victoria ante Alianza FC y el anuncio previo del presidente de ese club de que demandaría el resultado.