Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / jueves 3 de septiembre de 2026

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septiembre 03 de 2026
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  • El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estará en Barranquilla para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella.
  • El Tribunal de Cundinamarca suspendió temporalmente los efectos del muy controvertido convenio que dejó el anterior gobierno para los pasaportes.
  • El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el refuerzo de seguridad para las altas cortes, además, ordenó al Inpec inspeccionar la celda del exgobernador Kiko Gómez.
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