Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / jueves 3 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 03 de 2026
09:26 p. m.
09:26 p. m.
- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estará en Barranquilla para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella.
- El Tribunal de Cundinamarca suspendió temporalmente los efectos del muy controvertido convenio que dejó el anterior gobierno para los pasaportes.
- El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el refuerzo de seguridad para las altas cortes, además, ordenó al Inpec inspeccionar la celda del exgobernador Kiko Gómez.