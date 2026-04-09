Karol G y Feid compartieron el mismo triunfo durante los Premios Juventud 2026

Feid y Karol G no solo son tendencia por las polémicas que han protagonizado recientemente al especularse el inicio de una nueva vida amorosa para cada uno, sino que ahora también han compartido el triunfo por su colaboración ‘Verano rosa’ en los Premios Juventud 2026.

Pese a que ninguno de los dos artistas asistió a la premiación, las miradas se centraron en las posibles celebraciones que el triunfo habría generado en ambos antioqueños.

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Karol G y Feid compartieron nuevo triunfo juntos

Una nueva edición de los Premios Juventud se llevó a cabo este jueves 3 de septiembre en donde el talento colombiano brilló más que nunca al conquistar varios de los galardones que se entregaron durante la noche.

Sin embargo, uno de los que más se llevó la atención de los presentes fue cuando se anunció a los ganadores de la categoría Mejor canción urbano rhythmic ya que ‘Verano rosa’ obtuvo el triunfo.

Dicha colaboración, que hace parte del álbum ‘Tropicoqueta’, ha sido uno de los éxitos más conocidos de la expareja. Esta acumula miles de streams en las diferentes plataformas musicales y, desde su lanzamiento, ha generado amplia acogida entre aquellos fanáticos de su relación.

Aunque la atención se centró en las posibles reacciones que dicho triunfo compartido habría generado, las redes sociales de ambos fueron utilizadas para compartir otros asuntos diferentes al logro obtenido.

Otros colombianos ganadores en los Premios Juventud 2026

Por otro lado, Shakira se convirtió en una de las artistas que conquistaron más premios durante la noche. La barranquillera obtuvo los galardones en las categorías: colaboración OMG por su canción ‘Dai Dai’, junto a Burna Boy, artista Premios Juventud femenina y mejor canción pop por su canción ‘Bésame’ con Alejandro Sanz.

Karol G también sobresalió en otra categoría ya que se llevó el triunfo en la categoría mejor álbum del año por su disco ‘Tropicoqueta’. Otros de los triunfos para los colombianos, dentro del género urbano, fue para J Balvin y Ryan Castro al llevarse el premio en la categoría mejor mezcla urbana por su colaboración ‘Tonto’.

Maluma obtuvo la mejor canción pop/urbana por su éxito ‘Bronceador’, mientras que la agrupación Morat se llevó el premio a la mejor canción pop rock por su colaboración ‘Sin ti’ junto a Jay Wheeler.