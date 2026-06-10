Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 5 de octubre de 2026

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octubre 06 de 2026
06:41 a. m.
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  • Preocupante informe sobre el uso de drones en Colombia. Ocupa el primer lugar en Latinoamérica en el uso de estos dispositivos tecnológicos al servicio de la criminalidad.
  • La indignación de Karina tras conocer que a su agresor, y quien por poco la mata en septiembre del año pasado, fue condenado a 21 años de cárcel con posibilidad de rebaja.
  • Estados Unidos negó la inmunidad solicitada por la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores. En un texto de 63 páginas, el gobierno le pidió al fiscal del caso, que la orden sea cumplida y que no se discuta ninguno de los cargos que enfrentan en la corte.
  • Un año y medio después de la desaparición de la estudiante de medicina Tatiana Hernández, su familia insiste en que la búsqueda no puede detenerse.
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