Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / lunes 5 de octubre de 2026

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octubre 05 de 2026
10:48 a. m.
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  • Tres horas de terror vivió un conductor en Teusaquillo, dos hermanos lo amordazaron para robarle su carro. Tras una persecución el vehículo terminó volcado y los dos capturados.
  • El Distrito anunció que ya están abiertas las matrículas para 2027. Le explicamos cómo puede acceder a un cupo y qué colegios están disponibles.
  • En un megaoperativo del Gaula fueron capturados cinco integrantes de la peligrosa banda 'Salsas Nueva Generación' en Cartagena y San Andrés.
  • Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro irán a segunda vuelta por la Presidencia de Brasil. El candidato de la derecha tomó la delantera con más de 37 millones de votos, mientras que el actual presidente logró 32 millones.
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