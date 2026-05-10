Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / lunes 5 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 05 de 2026
10:48 a. m.
10:48 a. m.
- Tres horas de terror vivió un conductor en Teusaquillo, dos hermanos lo amordazaron para robarle su carro. Tras una persecución el vehículo terminó volcado y los dos capturados.
- El Distrito anunció que ya están abiertas las matrículas para 2027. Le explicamos cómo puede acceder a un cupo y qué colegios están disponibles.
- En un megaoperativo del Gaula fueron capturados cinco integrantes de la peligrosa banda 'Salsas Nueva Generación' en Cartagena y San Andrés.
- Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro irán a segunda vuelta por la Presidencia de Brasil. El candidato de la derecha tomó la delantera con más de 37 millones de votos, mientras que el actual presidente logró 32 millones.