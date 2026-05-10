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Sellan sindicato en Tunjuelito: hallan 29 botellas de licor adulterado y una pistola traumática

Durante la inspección del establecimiento, los policías encontraron un total de 29 botellas de licor adulterado.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
09:45 p. m.
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Las autoridades realizaron un operativo de control y prevención en un sindicato ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, luego de que uniformados de la Policía Nacional acudieran al lugar para atender una riña que, al parecer, se estaba presentando entre un hombre y una mujer.

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La intervención permitió realizar el registro a las personas presentes y la inspección del establecimiento, procedimiento durante el cual fue incautada una pistola traumática. Además, los uniformados encontraron varias botellas de bebidas embriagantes que, según las autoridades, serían adulteradas.

Hallaron 29 botellas de licor adulterado

Durante la inspección del establecimiento, los policías encontraron un total de 29 botellas de licor adulterado, situación que generó la intervención de las autoridades.

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Ante estos hechos, se impuso una orden de comparendo con medida correctiva de suspensión temporal de la actividad económica, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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La Policía Nacional destacó la reacción de los uniformados, quienes atendieron oportunamente el llamado relacionado con la riña y posteriormente adelantaron las labores de registro e inspección que permitieron detectar el arma y las bebidas adulteradas.

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