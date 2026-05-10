Lamentable: jugador de Independiente Santa Fe fue agredido en Itagüí y terminó con la cara cubierta de sangre

Independiente Santa Fe visitó a Independiente Medellín por la fecha 13 de la Liga Betplay y consiguió una importante victoria por 1-0 que lo ubica en las primeras posiciones de la tabla y se acerca a la cifra 'mágica' de 29 puntos que serían los necesarios para conseguir la clasificación.

Dentro de la nómina titular del 'león', estaba el mediocampista Daniel Torres, uno de los pilares del club bogotano y que tuvo paso por el 'poderoso' durante los años 2015 y 2016, donde alcanzó un título en su primera etapa y luego regresaría para hacer parte del equipo durante el 2022 y 2023.

Daniel Torres fue agredido por hinchas del DIM

Al minuto 76 de juego, Daniel Torres sería sustituido por Kilian Toscano cuando el partido aún se encontraba empatado sin goles y justo en el momento en que Torres abandonaba la cancha aplaudiendo a la hinchada por su pasado en el club. Algunos seguidores del DIM gritaron algunos insultos hacia el jugador e incluso lanzaron objetos, entre ellos una moneda, que impactó en su cara generándole un corte muy cerca del ojo y terminaría con sangre en su rostro.

El juego estuvo detenido por algunos minutos mientras la Policía controlaba la situación y luego de casi cinco minutos, volvió a rodar la pelota en Itagüí; minutos después, el club bogotano conseguiría la anotación que significó la victoria final por 1-0 de los dirigidos por Repetto.

Indignación por actos de violencia en el FPC

Durante la transmisión del juego, los periodistas encargados de realizar la transmisión rechazaron fuertemente este tipo de acciones violentas que manchan al fútbol colombiano y pidieron que se identifique al agresor con el fin de prohibirle la entrada a los estadios del país.

No es el primer acto de violencia que se evidencia en partidos del fútbol colombiano durante el semestre y son varios los clubes que han tenido que buscar otros estadios o jugar a puerta cerrada (entre ellos el DIM) debido a las sanciones que reciben por agresiones entre hinchas o contra jugadores, por lo que se pide que las autoridades locales, junto con la Policía, garanticen una mayor seguridad para todos los asistentes a los estadios.