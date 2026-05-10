Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 5 de octubre de 2026
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Noticias RCN
octubre 05 de 2026
07:21 p. m.
07:21 p. m.
- Reaparece Sneyder Pinilla, testigo estrella en el caso UNGRD, con explosiva carta
- Pacientes con epilepsia han dejado de recibir sus medicamentos: a algunos les queda una última caja
- “Hasta las últimas consecuencias”: Francisco Barbosa denunciará presuntas interceptaciones cuando aún era fiscal