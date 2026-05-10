CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 5 de octubre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
07:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Reaparece Sneyder Pinilla, testigo estrella en el caso UNGRD, con explosiva carta
  • Pacientes con epilepsia han dejado de recibir sus medicamentos: a algunos les queda una última caja
  • “Hasta las últimas consecuencias”: Francisco Barbosa denunciará presuntas interceptaciones cuando aún era fiscal
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / lunes 5 de octubre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 4 de octubre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 4 de octubre de 2026

Otras Noticias

Finanzas personales

Reconocido banco lanza seguro contra el desempleo de hasta $24 millones

Nuevo seguro de reconocido banco protege ingresos si pierde el empleo. ¿Cómo funciona?

Brasil

Brasil se prepara para una segunda vuelta electoral marcada por una estrecha diferencia entre Lula y Flávio Bolsonaro

El exembajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera, explicó que el resultado estuvo dentro de lo previsto por las encuestas.

Aeropuerto El Dorado

VIDEO | Poderoso aguacero dejó inundaciones, granizada y afectaciones en vuelos en el aeropuerto El Dorado

avianca

Nueva experiencia de lujo llegará a vuelos entre Colombia y Europa desde 2027

Radamel Falcao García

Falcao volverá a vestir la camiseta del Atlético de Madrid: todos los detalles