Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 25 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 25 de 2025
03:20 p. m.
- La Contraloría reveló que Juliana Guerrero usó aeronaves de la Policía para fines personales mientras trabajaba en el Ministerio del interior. Los hallazgos ascienden a los 213 millones de pesos.
- Filtración de información militar habría sido determinante para la fuga de alias Marcos, hombre cercano a 'Calarcá'.
- Defensora del Pueblo sugiere al presidente apartar del cargo a los vinculados en el escándalo por las supuestas infiltraciones de las disidencias en organismos de inteligencia.
- Fue condenado por homicidio y concierto para delinquir agravado Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe.