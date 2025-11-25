CANAL RCN
Emisión 12:30 PM

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 25 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
03:20 p. m.
  • La Contraloría reveló que Juliana Guerrero usó aeronaves de la Policía para fines personales mientras trabajaba en el Ministerio del interior. Los hallazgos ascienden a los 213 millones de pesos.
  • Filtración de información militar habría sido determinante para la fuga de alias Marcos, hombre cercano a 'Calarcá'.
  • Defensora del Pueblo sugiere al presidente apartar del cargo a los vinculados en el escándalo por las supuestas infiltraciones de las disidencias en organismos de inteligencia.
  • Fue condenado por homicidio y concierto para delinquir agravado Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe.
