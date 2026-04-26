Joven colombiana murió tras violento choque con carabineros que estarían manejando borrachos en Chile

Un accidente de tránsito ocurrido en Santiago de Chile dejó una joven colombiana muerta y abrió una investigación interna contra siete carabineros.

El caso ha generado indignación por las circunstancias del choque y por las decisiones administrativas adoptadas tras confirmarse la gravedad de los hechos.

Colombiana fue atropellada por siete carabineros en Chile

La víctima fue identificada como María Alejandra Flores, una mujer colombiana de 20 años, oriunda de Medellín, quien había llegado a Chile hace un par de años en busca de oportunidades.

De acuerdo con la información oficial, la joven se movilizaba en un vehículo particular cuando fue impactada por otro automóvil en el que viajaban siete carabineros de Chile.

Según los reportes preliminares, el vehículo policial habría cruzado un semáforo en rojo antes de la colisión.

¿Qué hipótesis se manejan del accidente en el que murió una joven colombiana en Chile?

La principal hipótesis apunta a una posible imprudencia asociada a un presunto estado de embriaguez de los uniformados.

El jefe de la zona metropolitana, Manuel Cifuentes, se refirió a la investigación y señaló:

Se le atribuye la presencia de drogas en el interior (del cuerpo) y hasta el momento ha sido dispuesto.

Tras el accidente, siete carabineros fueron retirados de sus cargos. La investigación inicial estaba enfocada en la detención del conductor, pero posteriormente, tras el avance de las indagaciones, otros seis funcionarios fueron vinculados a los hechos.

Uno de los aspectos más delicados del caso es la denuncia de que ninguno de los uniformados habría auxiliado a la víctima luego del choque, lo que ha sido incorporado dentro de las pesquisas disciplinarias.

Carabineros de Chile se pronunciaron por la muerte de la joven colombiana

Carabineros de Chile emitió un comunicado en el que informó que todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y que las investigaciones internas se adelantan con el máximo rigor.

La investigación inicial tenía por objeto detener y expulsar al conductor y al verificar los hechos, otros seis funcionarios fueron vinculados.

Por otro lado, cabe mencionar que, María Alejandra había construido su vida en Chile desde su llegada como migrante, pero ahora, tras su fallecimiento, su madre viajó a la capital para adelantar los trámites correspondientes y permanece a la espera de apoyo del Gobierno colombiano para lograr la repatriación del cuerpo de su hija.