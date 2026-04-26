Videos revelarían cómo convirtieron la cárcel El Pedregal en un hotel de lujo para los reclusos

Una nueva investigación periodística destapó lo que ocurre tras los muros de una cárcel de alta seguridad en Medellín.

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Las imágenes conocidas muestran un escenario que contradice completamente el propósito del sistema penitenciario: internos viviendo con lujos, comodidades y presuntos privilegios.

Cárcel El Pedregal se habría convertido en un hotel de lujo para los reclusos

El caso se centra en la cárcel de alta seguridad El Pedregal, específicamente en el pabellón número nueve. Allí, según videos obtenidos durante una inspección interna del Inpec, algunas celdas habrían sido transformadas en espacios que poco tienen que ver con un lugar de reclusión.

Las imágenes muestran cómo lo que debería ser un entorno austero fue modificado. Pisos con baldosas nuevas y de colores llamativos reemplazan las superficies básicas.

Las paredes ya no son simples divisiones: varias celdas habrían sido unidas para crear espacios más amplios, similares a apartamentos.

En esos lugares se observan áreas acondicionadas como salas, con decoración personalizada, muebles adaptados y condiciones que contrastan con la realidad de otros internos. Incluso los baños habrían sido intervenidos.

En esta su diseño y estructura fue modificada a tal punto que se le fue anexado en el baño piso de cerámica y fue agregada una ducha eléctrica.

El nivel de adecuación llega a incluir televisores de hasta 70 pulgadas con acceso a internet.

Reclusos tendrían elementos prohibidos ocultos en sus lujosas habitaciones en El Pedregal

Pero lo más impactante no está solo a la vista. Durante la inspección también quedaron evidencias de elementos prohibidos: botellas de whisky de 18 años y cajas completas de ron fueron encontradas ocultas debajo de camas y entre cobijas.

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Según la fuente que entregó el material, dentro del mismo pabellón también se estarían permitiendo visitas íntimas prolongadas, de hasta siete horas, con mujeres que ingresarían y saldrían sin mayores controles.

Además, se denuncia un presunto esquema irregular relacionado con cobros de alimentos, lo que sumaría otro elemento a la lista de posibles anomalías dentro del penal.

¿Quiénes están recluidos en el lujoso pabellón de El Pedregal?

En ese pabellón permanecían recluidos integrantes de la banda La Inmaculada, estructura vinculada a alias Pipe Tuluá, junto a otros cabecillas que, según las denuncias, tendrían acceso a estos privilegios.

Lo revelado en El Pedregal reabre el debate sobre el control real dentro de las cárceles. Las imágenes dejan preguntas inevitables:

¿Cómo es posible que en un penal de alta seguridad existan estos niveles de comodidad? ¿Quién permite que ingresen objetos prohibidos? ¿Dónde queda la autoridad del Estado frente a estas prácticas?

Pese a la gravedad del material, hasta el momento de la publicación de esta información, el Inpec no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos denunciados.