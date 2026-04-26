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En la Muralla China confundieron a Westcol con Maluma: video viral

Westcol sorprende tras ser confundido con Maluma en la Muralla China: el video se hizo viral en las redes.

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Foto: IG Westcol/AFP

Noticias RCN

abril 26 de 2026
08:42 p. m.
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A Westcol, un chino lo confundió con Maluma en la Muralla China y el video se volvió viral, luego de que un turista asiático le pidiera una foto creyendo que era el cantante colombiano. El momento ocurrió durante un viaje del streamer por esta maravilla del mundo.

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El propio creador de contenido compartió la escena, que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

¿Qué pasó con Westcol en la Muralla China?

Mientras recorría la Gran Muralla China, Westcol fue abordado por un turista que, emocionado, lo confundió con Maluma y le pidió una fotografía.

El streamer accedió al pedido, en medio de un ambiente relajado que terminó convirtiéndose en un momento viral.

El video muestra la sorpresa del colombiano ante la confusión, mientras interactúa con el visitante que estaba convencido de estar frente al artista.

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La situación se dio en un contexto turístico, donde la presencia de figuras internacionales suele llamar la atención, especialmente en lugares emblemáticos como este.

Video de Westcol en la Muralla China se volvió viral en redes

El episodio generó una ola de comentarios y memes, principalmente por la comparación entre ambos colombianos. Usuarios en redes reaccionaron con humor, cuestionando el parecido y bautizando el momento con frases irónicas.

Algunos comentarios destacaron lo inesperado de la situación, mientras otros lo tomaron como una anécdota divertida dentro del contenido que suele compartir Westcol.

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Este tipo de situaciones, además, reflejan el alcance global de creadores de contenido y figuras públicas, así como el impacto cultural que tienen en distintos países.

El caso de Westcol confundido con Maluma en la Muralla China sigue circulando en plataformas digitales, consolidándose como uno de los videos más comentados del momento.

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