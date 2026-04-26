Selección Colombia de Porrismo se coronó campeona mundial en Orlando

El himno de Colombia se escuchó con fuerza en Orlando, Estados Unidos, tras la histórica victoria de la Selección Colombia de Porrismo en el Mundial de la disciplina.

El equipo nacional, conformado por 24 atletas y dirigido por el entrenador Sergio André Suárez Ortiz, se alzó con el primer lugar del podio, superando a potencias como Inglaterra, que obtuvo la medalla de plata, y Ecuador, que se quedó con el bronce.

La sincronización, el alto nivel técnico y la creatividad fueron las claves que llevaron a las colombianas a imponerse sobre las anfitrionas y a consolidar un triunfo que deja en lo más alto el nombre del país.

Un triunfo que consolida la historia del porrismo colombiano

Este nuevo título mundial representa la segunda medalla de oro para Colombia en esta disciplina a nivel de naciones. La primera se remonta a 2019, cuando el equipo nacional alcanzó un puntaje histórico de 89,44, convirtiéndose en el mejor grupo acrobático del planeta.

Con este logro, la Selección reafirma su liderazgo en el porrismo internacional y marca un nuevo capítulo en la historia deportiva del país.

Brillante participación de la categoría Junior

Los éxitos no terminaron ahí. El equipo Junior Coed Advanced, integrado por jóvenes entre los 12 y 18 años y dirigido por el entrenador Sebastián Villada, alcanzó el segundo lugar en su categoría, consolidando una participación integral de alto nivel por parte de Colombia en el certamen internacional.

La doble hazaña en Orlando confirma el crecimiento sostenido del porrismo colombiano y proyecta a sus atletas como referentes mundiales en una disciplina que exige disciplina, técnica y creatividad.