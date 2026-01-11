CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 11 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 11 de 2026
08:22 p. m.
  • Así es como los familiares de Yeison Jiménez deciden recordarlo tras su muerte: “Tenía corazón para todo el mundo”
  • Cientos de bogotanos se reúnen en el Campín para rendir homenaje a Yeison Jiménez
  • Un país entre el ruido y la esperanza: Mónica Fonseca y Juan Pablo Raba hablan sin filtros
