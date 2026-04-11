Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 11 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 11 de 2026
09:07 p. m.
09:07 p. m.
- Un influenciador estadounidense fue expulsado de Colombia luego de que se descubriera que se dedicaba a promover el turismo sexual en medellín a través de redes sociales.
- Justicia para Karely, la mujer asesinada en Barrancabermeja por cuatro jóvenes que estaban en un centro de ayuda del ICBF.
- ¿Por qué todavía no hay denuncia por la presunta agresión sexual que causó caos y un intento de linchamiento en Usme?