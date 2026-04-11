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Cruz Verde no renovará contrato con EPS Sanitas para la entrega de medicamentos

El dispensario de medicamentos anunció que no renovará el convenio que vence el próximo 30 de septiembre.

Noticias RCN

abril 11 de 2026
08:30 p. m.
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A través de una comunicación emitida este 11 de abril y conocida por Noticias RCN, Cruz Verde anunció que no renovará el convenio de dispensación de medicamentos que mantiene actualmente con EPS Sanitas.

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De acuerdo con el anuncio, el contrato para la dispensación de medicamentos que hacen parte del Plan de Beneficios en Salud (PBS) para los afiliados a Sanitas quedará sin efectos después del 30 de septiembre de este año.

Sanitas deberá buscar nuevo gestor farmacéutico

Cruz Verde aseguró que la decisión ya fue comunicada a las autoridades competentes y a las directivas de la EPS, con el fin de realizar una transición ordenada y de garantizar el derecho fundamental a la salud de los pacientes.

Adicionalmente, la farmacéutica indicó que, hasta la finalización del contrato, continuará entregando los medicamentos conforme a los lineamientos pactados con Sanitas, y brindará acompañamiento a la EPS y al nuevo gestor farmacéutico que designe.

Esto quiere decir que a partir del 1 de octubre, los usuarios de Sanitas ya no podrán reclamar sus medicamentos con fórmula en ninguna sucursal de Cruz Verde.

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Este anuncio llega en medio de la grave crisis que enfrenta el sistema de salud en Colombia, en donde miles de pacientes denuncian demoras en la entrega de sus medicamentos, falta de citas médicas y de agendamiento para procedimientos vitales.

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