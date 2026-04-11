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Revelaron supuesto novio de Lina Tejeiro y surgieron rumores de embarazo

¿Lina Tejeiro tiene nueva pareja? Medios de entretenimiento revelaron quién sería.

Lina Tejeiro
Lina Tejeiro - Foto: Instagram

Noticias RCN

abril 11 de 2026
09:03 p. m.
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Una serie de publicaciones en redes sociales reactivó la conversación sobre la vida personal de Lina Tejeiro. Sin confirmación oficial, crecen las versiones sobre su supuesta nueva pareja y rumores de embarazo que han captado la atención del público.

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La actriz colombiana es tendencia en las redes tras compartir una imagen en la que aparece abrazando a un hombre cuya identidad no se revela completamente, pero fue suficiente para desatar especulaciones.

A partir de ese contenido, seguidores y programas de entretenimiento comenzaron a señalar a un posible acompañante: Daniel Gómez, empresario y mánager vinculado a la industria musical.

¿Quién es el supuesto novio de Lina Tejeiro?

El nombre que ha tomado fuerza es el de Daniel Gómez, un perfil que, aunque no es mediático, sí tiene cercanía con artistas del género urbano. Se le ha relacionado con proyectos musicales y giras, lo que lo ubica dentro del entorno del entretenimiento.

Las versiones sobre su relación con Tejeiro surgieron principalmente desde espacios de entretenimiento.

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Además, algunos detalles han llamado la atención, como la aparente diferencia de edad.

Rumores de embarazo de Lina Tejeiro

En paralelo, surgió otro tema que ha intensificado el interés: un posible embarazo. La versión también fue difundida por programas de entretenimiento como Lo Sé Todo, que aseguraron tener información cercana a la actriz.

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No obstante, hasta ahora se trata únicamente de especulación. Ni Lina Tejeiro ni su entorno han confirmado o desmentido estas versiones, lo que mantiene abierta la conversación en redes sociales. Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores.

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