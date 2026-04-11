CANAL RCN
Colombia Video

¿Por qué no hay denuncia formal del presunto caso de violencia de abuso sexual en Usme?

Lo que comenzó como una grave denuncia terminó con disturbios, heridos y un menor luchando por su vida.

Noticias RCN

abril 11 de 2026
08:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una noche de violencia y confusión sacudió el sur de Bogotá. En un conjunto residencial de Usme, cientos de personas se congregaron el viernes en torno a un hecho que desató la indignación: un joven de 15 años fue señalado de haber agredido sexualmente a otro menor de 12.

Disturbios en Bogotá durante operativo de la Policía: intentaron linchar a presunto abusador
RELACIONADO

Disturbios en Bogotá durante operativo de la Policía: intentaron linchar a presunto abusador

La reacción de la comunidad derivó en intentos de linchamiento, enfrentamientos con la Policía y un operativo de emergencia para evitar que la situación terminara en tragedia mayor.

¿Qué fue lo que pasó en Usme?

De acuerdo con las autoridades, cerca de 400 personas se reunieron para agredir al adolescente acusado, al tiempo que también atacaban a uniformados que intentaban controlar la situación.

¿Cuál es la principal causa de contaminación del aire en Bogotá? Distrito se pronunció
RELACIONADO

¿Cuál es la principal causa de contaminación del aire en Bogotá? Distrito se pronunció

En medio del procedimiento para evacuar al menor, una patrulla fue rodeada y un hombre resultó arrollado tras atravesarse imprudentemente frente al vehículo. El ciudadano sufrió fracturas y permanece hospitalizado.

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y la Policía intervinieron para dispersar a la multitud y garantizar la seguridad del señalado, mientras se exhortaba a la familia de la presunta víctima a denunciar formalmente el caso para que se lleve a cabo el debido proceso judicial.

Habló la mamá del joven de 15 años que intentaron linchar en Bogotá por presunta agresión sexual
RELACIONADO

Habló la mamá del joven de 15 años que intentaron linchar en Bogotá por presunta agresión sexual

Siguen las dudas sobre el caos de anoche

La violencia no se detuvo ahí. Los padres del joven de 15 años confirmaron que su hijo fue atacado con varias puñaladas y se encuentra gravemente herido. La familia exige una investigación exhaustiva que esclarezca lo ocurrido y permita identificar a los responsables de la agresión.

El episodio dejó a la comunidad conmocionada y reabrió el debate sobre los riesgos de la justicia por mano propia.

Terminal de Transporte de Bogotá: se suspende la venta de tiquetes a algunas ciudades por el paro nacional
RELACIONADO

Terminal de Transporte de Bogotá: se suspende la venta de tiquetes a algunas ciudades por el paro nacional

Lo que comenzó como una grave denuncia terminó con disturbios, heridos y un menor luchando por su vida, en un caso que plantea serias preguntas sobre la responsabilidad institucional y ciudadana frente a hechos de violencia sexual y comunitaria.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Influenciador estadounidense fue deportado de Medellín por promover fiestas sexuales

EPS

Polémica por la designación de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS

Cali

Sicario secuestró un bus escolar con 20 niños a bordo en medio de persecución en Cali

Otras Noticias

EPS

Cruz Verde no renovará contrato con EPS Sanitas para la entrega de medicamentos

El dispensario de medicamentos anunció que no renovará el convenio que vence el próximo 30 de septiembre.

Nasa

De Apolo 11 a Artemis II: el hito de una nueva era espacial respaldada por la tecnología

La Nasa completó exitosamente la misión tripulada con transmisiones en alta definición, transformando la experiencia pública de la exploración espacial moderna.

Argentina

Futbolista profesional fue detenido por bromear con llevar una bomba en un avión: video

Conciertos

Concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga dio un giro inesperado a última hora

Resultados lotería

Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy 11 de abril de 2026