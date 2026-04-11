¿Por qué no hay denuncia formal del presunto caso de violencia de abuso sexual en Usme?

Una noche de violencia y confusión sacudió el sur de Bogotá. En un conjunto residencial de Usme, cientos de personas se congregaron el viernes en torno a un hecho que desató la indignación: un joven de 15 años fue señalado de haber agredido sexualmente a otro menor de 12.

La reacción de la comunidad derivó en intentos de linchamiento, enfrentamientos con la Policía y un operativo de emergencia para evitar que la situación terminara en tragedia mayor.

¿Qué fue lo que pasó en Usme?

De acuerdo con las autoridades, cerca de 400 personas se reunieron para agredir al adolescente acusado, al tiempo que también atacaban a uniformados que intentaban controlar la situación.

En medio del procedimiento para evacuar al menor, una patrulla fue rodeada y un hombre resultó arrollado tras atravesarse imprudentemente frente al vehículo. El ciudadano sufrió fracturas y permanece hospitalizado.

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y la Policía intervinieron para dispersar a la multitud y garantizar la seguridad del señalado, mientras se exhortaba a la familia de la presunta víctima a denunciar formalmente el caso para que se lleve a cabo el debido proceso judicial.

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Siguen las dudas sobre el caos de anoche

La violencia no se detuvo ahí. Los padres del joven de 15 años confirmaron que su hijo fue atacado con varias puñaladas y se encuentra gravemente herido. La familia exige una investigación exhaustiva que esclarezca lo ocurrido y permita identificar a los responsables de la agresión.

El episodio dejó a la comunidad conmocionada y reabrió el debate sobre los riesgos de la justicia por mano propia.

Lo que comenzó como una grave denuncia terminó con disturbios, heridos y un menor luchando por su vida, en un caso que plantea serias preguntas sobre la responsabilidad institucional y ciudadana frente a hechos de violencia sexual y comunitaria.