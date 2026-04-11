Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 11 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 11 de 2026
06:11 p. m.
06:11 p. m.
- Los cuatro astronautas de Artemis II volvieron a casa. Revivimos todos los detalles de la hazaña lunar que pasó a la historia.
- Licor, drogas, videojuegos, asadores y lujos encontraron las autoridades en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
- Comunidad de un conjunto en Usme hirió gravemente a un joven de 15 años por, supuestamente, agredir sexualmente a un menor de 12 años. Por ahora no hay denuncia formal.