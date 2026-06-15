Ataque masivo ruso deja 11 muertos en Ucrania y provoca incendio en catedral de Kiev

Al menos 11 personas murieron en Ucrania tras un nuevo ataque masivo ruso, especialmente intenso sobre Kiev, donde la histórica catedral ortodoxa de la Dormición terminó en llamas.

En paralelo, tres personas fallecieron en la ciudad rusa de Tula, a unos 200 kilómetros al sur de Moscú, en un ataque ucraniano con drones, según informó el gobernador regional.

Bombardeos sobre Kiev y Járkov

Las autoridades locales reportaron que los bombardeos alcanzaron numerosos barrios de la capital ucraniana, dejando cinco muertos y 34 heridos. En Járkov, cuatro rescatistas y un funcionario municipal murieron durante los ataques, según el ministro del Interior, Igor Klimenko. Otra víctima se registró en Jersón, en el sur del país.

Los vecinos de Kiev corrieron a los refugios mientras una luz cegadora iluminaba el cielo enrojecido por los incendios. Uno de ellos afectó la cubierta de la catedral de la Dormición, ubicada en el complejo del Monasterio de las Cuevas, Patrimonio Mundial de la Unesco. El alcalde Vitali Klitschko confirmó los daños en la estructura, que data del siglo XI y tiene gran relevancia para los cristianos ortodoxos de Ucrania y Rusia.

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Moscú reconoció haber lanzado un “bombardeo masivo” contra instalaciones militares en Kiev, Járkov y Dnipropetrovsk, pero negó haber apuntado al complejo monástico. El ministerio de Defensa ruso atribuyó el incendio a un “caduco” misil Patriot de defensa aérea.

Por su parte, el presidente Volodimir Zelenski aseguró que Rusia atacó “deliberadamente” con drones la zona del monasterio y calificó el hecho como “uno de los crímenes más graves de Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha”.

Condena internacional y llamado al G7

La Unesco condenó el ataque y señaló que “causó importantes daños en el exterior y el interior de la catedral de la Dormición”. El presidente francés Emmanuel Macron también se pronunció, afirmando que “nada justifica este ataque contra nuestro patrimonio universal”.

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El Ejército ucraniano informó que Rusia lanzó 70 misiles y 611 drones, de los cuales fueron interceptados 50 y 582 respectivamente. El ataque se produjo en vísperas de la cumbre del G7 en Francia y tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Zelenski pidió a los líderes del G7 intensificar la presión sobre Rusia y reforzar el apoyo a la defensa aérea de Ucrania: “Es muy importante que haya una respuesta decisiva y sustantiva: más presión sobre el agresor y más apoyo para nuestra capacidad antibalística”.