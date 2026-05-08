Incendio en Chernóbil tras caída de drones genera alerta en zona radioactiva

Un importante incendio forestal se propagó este viernes en la zona de exclusión de Chernóbil, en Ucrania, luego de la caída de dos drones dentro de la reserva natural cercana a la antigua central nuclear. Las autoridades aseguraron que los niveles de radiación permanecen dentro de los “límites normales”, mientras continúan las labores de emergencia para contener el avance del fuego.

Imágenes difundidas desde el lugar muestran grandes columnas de humo blanco elevándose sobre áreas restringidas de la zona radioactiva, que permanece parcialmente cerrada al público desde el accidente nuclear de 1986. El incendio ocurre en una región especialmente sensible por la presencia de material contaminado y por las dificultades operativas que enfrentan los bomberos.

Según informó Denis Nesterov, director de la reserva natural de Chernóbil, el área afectada por las llamas alcanzaba aproximadamente 1.180 hectáreas. Sin embargo, el gobernador de la región vecina de Chernígov afirmó que la extensión podría llegar hasta 40 kilómetros cuadrados, lo que evidencia la magnitud del incendio forestal.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la radiación en Chernóbil?

Las autoridades ucranianas insistieron en que la radiación en la zona se mantiene en niveles normales pese al incendio. No obstante, el hecho genera preocupación debido a que partes del territorio continúan altamente contaminadas desde la explosión del reactor nuclear ocurrida en 1986.

El gobernador regional también denunció que drones sobrevuelan constantemente el área afectada y aseguró que estas acciones dificultan las tareas de extinción. Ucrania ha acusado repetidamente a Rusia de realizar ataques temerarios contra instalaciones nucleares, incluido el complejo de Chernóbil. El año pasado, un dron ruso perforó parte de la estructura de contención del reactor destruido.

¿Por qué es difícil controlar el incendio forestal en la zona de exclusión?

Los servicios de emergencia explicaron que las condiciones climáticas complican el control del fuego. El fuerte viento y la sequía favorecen la propagación de las llamas, mientras que la presencia de minas terrestres en algunas zonas representa un riesgo adicional para los equipos que trabajan en el terreno.

La zona de exclusión de Chernóbil ya había sufrido graves incendios forestales en 2020. En ese momento, las llamas permanecieron activas durante varias semanas y provocaron un aumento de la radiación ambiental. Ese antecedente incrementa la atención sobre el nuevo incendio, que ocurre a unos 130 kilómetros de Kiev y cerca de la frontera con Bielorrusia.

Chernóbil permanece prácticamente deshabitada desde el accidente nuclear de 1986 y posteriormente fue convertida en una reserva natural. El nuevo incendio vuelve a poner el foco internacional sobre los riesgos ambientales y de seguridad en una de las zonas más sensibles del planeta.