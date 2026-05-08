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Trump anuncia alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania con intercambio de prisioneros

Ambos países intercambiaron ataques este viernes, a pesar de la tregua anunciada por Moscú.

Trump frena por 10 días más los ataques a centrales eléctricas de Irán
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
02:15 p. m.
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El presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto el fuego de tres días entre Ucrania y Rusia a partir del sábado, en un intento por frenar la escalada del conflicto.

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Moscú ya había declarado previamente una tregua unilateral con motivo de las conmemoraciones del 9 de mayo en Rusia.

"Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil", escribió Trump en su plataforma Truth Social, precisando que la tregua incluiría en particular "un intercambio de prisioneros de 1.000 detenidos de cada país".

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Bombardeos pese a la tregua unilateral

Ambos países intercambiaron ataques este viernes, a pesar de la tregua anunciada por Moscú. Ucrania nunca confirmó que respetaría el llamado de Rusia a cesar los bombardeos y criticó duramente la iniciativa del presidente Vladimir Putin, acusándolo de querer suspender los combates únicamente para organizar un desfile en la Plaza Roja el sábado.

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Rusia, por su parte, amenazó con lanzar un ataque masivo contra Ucrania si Kiev interfiere en el desfile del 9 de mayo, llegando incluso a pedir a diplomáticos y a la población que abandonaran la capital ucraniana.

Conversaciones en curso para poner fin al conflicto

"Las conversaciones continúan para poner fin a este Gran Conflicto, el más grande desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más y más cerca", aseguró Trump en su comunicado.

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El anuncio añade un nuevo capítulo a las tensiones diplomáticas y militares que rodean la guerra, mientras la comunidad internacional observa con cautela si esta tregua de tres días puede abrir la puerta a un proceso de paz más duradero.

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