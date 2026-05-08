Trump anuncia alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania con intercambio de prisioneros

El presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto el fuego de tres días entre Ucrania y Rusia a partir del sábado, en un intento por frenar la escalada del conflicto.

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Moscú ya había declarado previamente una tregua unilateral con motivo de las conmemoraciones del 9 de mayo en Rusia.

"Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil", escribió Trump en su plataforma Truth Social, precisando que la tregua incluiría en particular "un intercambio de prisioneros de 1.000 detenidos de cada país".

Bombardeos pese a la tregua unilateral

Ambos países intercambiaron ataques este viernes, a pesar de la tregua anunciada por Moscú. Ucrania nunca confirmó que respetaría el llamado de Rusia a cesar los bombardeos y criticó duramente la iniciativa del presidente Vladimir Putin, acusándolo de querer suspender los combates únicamente para organizar un desfile en la Plaza Roja el sábado.

Rusia, por su parte, amenazó con lanzar un ataque masivo contra Ucrania si Kiev interfiere en el desfile del 9 de mayo, llegando incluso a pedir a diplomáticos y a la población que abandonaran la capital ucraniana.

Conversaciones en curso para poner fin al conflicto

"Las conversaciones continúan para poner fin a este Gran Conflicto, el más grande desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más y más cerca", aseguró Trump en su comunicado.

El anuncio añade un nuevo capítulo a las tensiones diplomáticas y militares que rodean la guerra, mientras la comunidad internacional observa con cautela si esta tregua de tres días puede abrir la puerta a un proceso de paz más duradero.