Rumania acusa a Rusia de “grave escalada” tras impacto de dron en zona residencial cerca de Ucrania

Un nuevo incidente relacionado con la guerra en Ucrania elevó la tensión entre Rusia y los países miembros de la OTAN. Este viernes, Rumania denunció una “grave e irresponsable escalada” por parte de Moscú luego de que un dron impactara un edificio residencial en la ciudad de Galati, cerca de la frontera con Ucrania.

El hecho dejó dos personas con heridas leves y provocó preocupación en la alianza militar occidental, que reaccionó con mensajes de respaldo a Bucarest y fuertes críticas contra Rusia.

Según el Ministerio de Defensa rumano, durante la madrugada Rusia lanzó una nueva ofensiva con drones contra objetivos civiles e infraestructura ucraniana ubicada cerca de la frontera fluvial con Rumania. En medio del ataque, uno de los drones cruzó el espacio aéreo rumano y terminó cayendo sobre el techo de un edificio residencial en Galati, causando un incendio.

¿Por qué no fue interceptado?

Las autoridades rumanas explicaron que el tiempo de reacción fue demasiado corto para neutralizar el aparato sin poner en riesgo a la población civil. El general Gheorghe Maxim, del Comando Conjunto, aseguró que las fuerzas militares tuvieron apenas cuatro minutos desde la detección del dron hasta el impacto.

El presidente de Rumania, Nicusor Dan, respaldó esa decisión y afirmó que no existían condiciones seguras para destruir el dispositivo antes de que cayera.

Tras el incidente, el mandatario convocó al Consejo Supremo Nacional de Defensa para analizar lo que calificó como “el hecho más grave” registrado en territorio rumano desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

Reacciones de la OTAN y la Unión Europea

La OTAN condenó el episodio y reiteró su respaldo a Rumania. El secretario general de la alianza, Mark Rutte, aseguró haber expresado “solidaridad absoluta” con el país y advirtió que el comportamiento de Rusia representa un riesgo para todos los aliados.

“Reafirmé que la OTAN está preparada para defender cada centímetro del territorio aliado”, escribió Rutte en redes sociales.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también rechazó el ataque y afirmó que la guerra “cruzó otra línea roja”. A las críticas se sumaron Alemania, Francia y Moldavia, cuyos gobiernos calificaron el hecho como irresponsable y peligroso.

Rumania confirmó además que solicitó acelerar la transferencia de capacidades antidrones para reforzar la protección de su espacio aéreo.

El incidente ocurre en medio de una creciente preocupación en Europa del Este por las incursiones de drones relacionadas con la guerra en Ucrania. Países como Polonia, Estonia y Letonia también han reportado episodios similares desde el inicio del conflicto.