VIDEO| Ballena se abalanza sobre una pequeña embarcación en Estados Unidos

En las últimas horas, un video que muestra el ataque de una orca a una pequeña embarcación en las aguas de Portsmouth, New Hampshire, este, se ha vuelto viral en redes sociales.

Las imágenes, captadas por jóvenes de otra lancha cercana, revelaron el momento en que el enorme cetáceo salta del agua y embiste la embarcación.

Aunque aún no se ha precisado la fecha del incidente, el evento se enmarca en un patrón creciente de ataques de orcas a embarcaciones.

Los otros tripulantes mientras observaban, se mostraban asombrados por el repentino ataque. Además, se logra ver como las personas que se encontraban dentro caen al agua por el golpe.

Por el momento, no se conoce un informe oficial sobre la salud de estas personas, pero según medios locales, fueron auxiliadas por la Guardia Costera.

Este ataque en Portsmouth se suma a una serie de incidentes recientes en los que orcas han mostrado un comportamiento agresivo hacia embarcaciones.

Ya en meses anteriores se había reportado hundimiento de lanchas y varios ocupantes de estas arrojados al océano, algo poco común y preocupante para expertos y autoridades.

La causa detrás de estos ataques no está del todo clara, pero ha generado alarma y una revisión exhaustiva del comportamiento de las orcas.

Desde 2020, las autoridades internacionales han intensificado la investigación sobre un grupo de orcas que ha estado atacando embarcaciones en la península ibérica.

Los científicos de la Comisión Ballenera Internacional han identificado al menos 15 orcas en este grupo, describiéndolas como "adolescentes traviesos". Según los documentos de investigación, estas han mostrado un comportamiento agresivo, incluyendo jugar con objetos como su comida, medusas y algas.

Alex Zerbini, presidente del comité científico de la comisión y científico de la Universidad de Washington, explicó a National Geographic que este comportamiento podría no ser intencionado.

En realidad, no saben que su jugueteo está causando daño... no es intencionado. Cuando somos adolescentes, hacemos cosas que quizá no haríamos como adultos. Somos más valientes.