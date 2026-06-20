Bolivia declara estado de excepción durante 90 días tras más de un mes de protestas

El presidente boliviano Rodrigo Paz decretó este 20 de junio el estado de excepción por 90 días en el país, en medio de una ola de protestas y violencia.

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El mandatario ordenó el despliegue de policías y militares para despejar las barricadas que han paralizado Toda Bolivia desde hace más de seis semanas, en medio de la peor crisis económica en cuatro décadas.

Desde principios de mayo, una amplia coalición de sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca han llevado a cabo manifestaciones y bloqueos de vías que han provocado grave escasez de combustible, alimentos y medicamentos en las principales ciudades, principalmente La Paz y su vecina El Alto.

La economía ha perdido miles de millones de dólares debido a estas protestas.

Autoridades despejan las calles removiendo barricadas

En un discurso nocturno por televisión estatal, Paz calificó las manifestaciones como un “intento de golpe de Estado del narcoterrorismo" y advirtió que los manifestantes enfrentarían todo el peso de la ley.

El estado de emergencia restringe el derecho a manifestar y permite al mandatario desplegar al ejército.

Tras el decreto, policía antimotines y excavadoras intervenían para despejar barricadas de piedras, troncos y escombros.

Dos tanquetas militares se sumaron al convoy policial para avanzar en una ruta que conecta con el sur del país y el norte chileno.

En La Paz, un puñado de policías militares y personal de la Armada custodiaban el palacio presidencial, mientras unidades policiales se encontraban apostadas en varios puntos de la ciudad.

Grave crisis económica paraliza Bolivia

Los manifestantes reclaman que Paz deje de lado las reformas económicas liberales y dimita. El mandatario, de 58 años, llegó a un acuerdo el viernes por la noche con la Central de Trabajadores de Bolivia para poner fin a la crisis, prometiendo no privatizar empresas estatales y mantener nuevas conversaciones.

Sin embargo, algunos grupos indígenas mantienen más de 30 bloqueos en las principales carreteras del país. "Queremos que se vaya. No queremos que sea él quien gobierne", declaró a la AFP Lidia Callisaya, líder aimara de 42 años.

Paz acusa a los "narcoterroristas" de estar detrás de las protestas e incluye al expresidente Evo Morales (2006-2019), quien vive desde hace dos años en la clandestinidad en la región del Chapare, acusado de presunto tráfico de menores, cargo que él niega.

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Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN