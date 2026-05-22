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Bloqueos paralizan Bolivia y agravan crisis contra el presidente Rodrigo Paz

Los bloqueos de carreteras, comunes en Bolivia, se expanden rápidamente y asfixian a las zonas urbanas con desabastecimiento.

Foto: AFP

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AFP

mayo 22 de 2026
04:51 p. m.
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Miles de manifestantes tomaron este viernes las calles de La Paz para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, en medio de una crisis social y económica que se ha convertido en la más grave de los últimos cuarenta años. La jornada derivó en enfrentamientos con la policía antimotines, que intentó contener la multitud con gases lacrimógenos.

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Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros marcharon desde El Alto hacia el centro de la capital política, entre gritos, petardos y banderas indígenas. “¡Que renuncie, carajo!”, clamó la población que paralizó las calles, aisladas desde hace tres semanas por bloqueos que han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicinas.

Crisis económica y desabastecimiento

Los reclamos iniciales por aumentos salariales, combustibles de calidad y estabilización de la economía —con una inflación interanual del 14% en abril— se radicalizaron en los últimos días. “Seis meses de gobierno y no ha podido solucionar lo básico, los precios de la canasta familiar. Tenemos que elegir entre comprar carne o comprar leche”, denunció Melina Apaza, manifestante de Oruro.

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El gobierno reportó que cuatro personas murieron al no poder llegar a centros médicos debido a los bloqueos, que ya suman cerca de medio centenar en todo el país. La mayoría de los negocios cerraron y los vendedores ambulantes recogieron su mercadería por temor a saqueos.

Paz acorralado y acusaciones cruzadas

Rodrigo Paz, que asumió hace apenas seis meses tras el colapso del socialismo en las elecciones de 2025, enfrenta crecientes demandas de renuncia. Los manifestantes lo acusan de querer privatizar empresas estatales y recursos naturales como el litio.

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El gobierno, por su parte, asegura que grupos radicales buscan alterar el orden democrático y responsabiliza al expresidente Evo Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de orquestar las protestas. “Ahora es una guerra de desgaste”, explicó la politóloga Ana Lucía Velasco, al advertir que la negociación se complica cuando las demandas escalan hasta la salida del mandatario.

Los bloqueos de carreteras, comunes en Bolivia, se expanden rápidamente y asfixian a las zonas urbanas con desabastecimiento. Los sectores populares que dieron su apoyo inicial a Paz hoy dicen sentirse defraudados y sin representación en un parlamento donde la izquierda apenas cuenta con diez diputados.

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