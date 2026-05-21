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EEUU y países aliados expresan "profunda preocupación" ante protestas en Bolivia

Bolivia enfrenta una ola de manifestaciones de campesinos indígenas, transportistas, obreros y mineros, que desde hace tres semanas bloquean las carreteras.

Foto: AFP

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AFP

mayo 21 de 2026
08:57 p. m.
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Estados Unidos y trece países miembros del Escudo de las Américas expresaron este jueves su “profunda preocupación” por las protestas y bloqueos de carreteras en Bolivia, y manifestaron su respaldo al gobierno de Rodrigo Paz. El comunicado fue difundido por el Departamento de Estado.

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“Respaldamos al gobierno de Bolivia”

“Respaldamos al gobierno de Bolivia e instamos a los manifestantes a expresar sus demandas de manera pacífica y a respetar las instituciones democráticas”, señalaron los firmantes. El texto advierte que “cuando los manifestantes recurren a la violencia, el gobierno tiene un interés legítimo en la protección legal del orden público”.

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La declaración también subraya que “no podemos permitir el derrocamiento de dirigentes democráticamente elegidos en nuestro hemisferio, sobre todo cuando cuentan con el apoyo de delincuentes y narcotraficantes”.

Crisis social y económica en Bolivia

Bolivia enfrenta una ola de manifestaciones de campesinos indígenas, transportistas, obreros y mineros, que desde hace tres semanas bloquean las carreteras de acceso a La Paz. La tensión ocurre en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

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El Escudo de las Américas, creado hace dos meses por el presidente Donald Trump, reúne a Estados Unidos, Bolivia, Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

“El Escudo de las Américas está comprometido con el fortalecimiento de la cooperación en todo el Hemisferio Occidental y con el apoyo a la democracia, la seguridad y el bienestar de nuestra región”, concluye la carta.

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