EEUU y países aliados expresan "profunda preocupación" ante protestas en Bolivia

Estados Unidos y trece países miembros del Escudo de las Américas expresaron este jueves su “profunda preocupación” por las protestas y bloqueos de carreteras en Bolivia, y manifestaron su respaldo al gobierno de Rodrigo Paz. El comunicado fue difundido por el Departamento de Estado.

“Respaldamos al gobierno de Bolivia”

“Respaldamos al gobierno de Bolivia e instamos a los manifestantes a expresar sus demandas de manera pacífica y a respetar las instituciones democráticas”, señalaron los firmantes. El texto advierte que “cuando los manifestantes recurren a la violencia, el gobierno tiene un interés legítimo en la protección legal del orden público”.

La declaración también subraya que “no podemos permitir el derrocamiento de dirigentes democráticamente elegidos en nuestro hemisferio, sobre todo cuando cuentan con el apoyo de delincuentes y narcotraficantes”.

Crisis social y económica en Bolivia

Bolivia enfrenta una ola de manifestaciones de campesinos indígenas, transportistas, obreros y mineros, que desde hace tres semanas bloquean las carreteras de acceso a La Paz. La tensión ocurre en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

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El Escudo de las Américas, creado hace dos meses por el presidente Donald Trump, reúne a Estados Unidos, Bolivia, Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

“El Escudo de las Américas está comprometido con el fortalecimiento de la cooperación en todo el Hemisferio Occidental y con el apoyo a la democracia, la seguridad y el bienestar de nuestra región”, concluye la carta.