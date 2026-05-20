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Bolivia expulsa a la embajadora colombiana Elizabeth García: estos son los motivos

El anuncio lo dio el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia este miércoles 20 de mayo.

Embajadora Elizabeth García en Bolivia.
Embajadora Elizabeth García en Bolivia. Foto: CRIC.

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
08:06 a. m.
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La Cancillería de Bolivia anunció la expulsión de la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García Carrillo. También será declarada persona non grata.

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Los motivos radican en la presunta injerencia del presidente Gustavo Petro en los asuntos internos de Bolivia. En los últimos días, dio comentarios que generaron eco.

¿Por qué la apartan del cargo?

“La decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre estados, pilares fundamentales de la convivencia internacional y de las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas”, precisó el ministerio sobre las razones.

Bolivia recalcó que “las diferencias políticas y sociales internas deben resolverse exclusivamente dentro del marco constitucional boliviano, mediante mecanismos democráticos, institucionales y pacíficos, sin interferencias externas que pueden alterar la estabilidad institucional”.

García hace parte de la comunidad arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta y, de acuerdo con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), ella estuvo en 2009 exiliada en Canadá.

Tensión en Bolivia por protestas

A través de redes sociales, el presidente Petro se refirió a la situación política que se vive en Bolivia: “Vive una insurrección popular y la respuesta a la soberbia geopolítica”.

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“Que ese recuerdo lo llene hoy de amor por su pueblo y abra el diálogo para transformar a Bolivia en una democracia cada vez más profunda y soberana, profundamente latinoamericana”, este fue el mensaje que dio de qué hablar.

En los últimos días, se han presentado protestas en La Paz, principalmente por la que los expertos han considerado como la peor crisis económica en cuatro décadas. Los obreros, mineros y trabajadores han salido a las calles para dar su mensaje en contra de la administración de Rodrigo Paz.

La tensión ha crecido con el paso de los días y las protestas han escalado en ataques con piedras, palos y explosivos. La respuesta policial ha sido con el uso de gas lacrimógeno.

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