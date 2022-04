Sube a 50 la cifra de muertos tras bombardeo a estación de trenes en Kramatorsk, Ucrania

Un ataque de misil contra la estación ferroviaria de la ciudad ucraniana de Kramatorsk dejó este viernes 8 de abril al menos 50 muertos, entre ellos cinco niños, según un nuevo balance oficial ucraniano.

"Cincuenta muertos, entre ellos cinco niños. Es el número actual de muertos por el bombardeo realizado por las tropas de ocupación rusas en Kramatorsk", escribió en Telegram el gobernador de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, Pavlo Kyrylenko.

También estimó que el número de víctimas podría aumentar, ya que hay 98 personas heridas, incluidas 16 niños.

Kyrylenko dijo que 38 personas murieron "en el lugar" y 12 en el hospital por las heridas sufridas.

"El ocupante debe ser castigado por sus crímenes", añadió.

Este ataque contra la estación ferroviaria se produjo temprano el viernes cuando cientos de personas esperaban para ser evacuados del este de Ucrania, donde se espera una nueva ofensiva rusa.

Este bombardeo es uno de los más mortales desde que el gobierno ruso lanzara la invasión de Ucrania a finales de febrero.

Rusia niega ser la responsable del ataque y acusa a Ucrania de organizarlo.

Unión Europea condenó ataque

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó el ataque contra la estación de tren de Kramatorsk y acusó a Rusia de querer “cerrar las vías de evacuación” de civiles.

“Condeno con firmeza el ataque ciego de esta mañana contra una estación en Kramatorsk por parte de Rusia, que mató a decenas de personas y dejó muchos heridos”, declaró Borrell en Twitter.

“Se trata de un nuevo intento de cerrar las vías de evacuación para aquellos que huyen de esta guerra injustificada y causar de los sufrimientos humanos”, denunció.

Por su parte, el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski en Telegram afirmó que "como no tienen fuerza ni valor para enfrentarse a nosotros en el campo de batalla, destruyen cínicamente a la población civil. Es una maldad sin límites. Y si no se castiga, no cesará jamás”.