Al menos 35 muertos y 100 heridos dejó ataque contra estación de tren en Kramatorsk, Ucrania

Al menos 35 personas murieron y otras 100 resultaron heridas este viernes en un ataque con cohetes contra la estación de Kramatorsk, ciudad ubicada en el este de Ucrania, donde centenares de personas esperaban un tren para salir de la región.

Lea, además: Asamblea General de la ONU suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos

“Más de 30 personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras un disparo de cohetes contra la estación de tren (...) Es un ataque deliberado”, señaló en Telegram, Oleksander Kamyshin, responsable de la compañía ferroviaria ucraniana Ukrzaliznytsia.

Minutos después, los servicios de rescate informaron de que había al menos 35 fallecidos.

Un reportero de la AFP que acudió a la estación este viernes vio a centenares de personas que aguardaban un tren para salir de la región, amenazada por una ofensiva rusa de gran envergadura, en dirección a otras partes más seguras del país.

Frente a la estación de Kramatorsk, se veían varios automóviles carbonizados y los restos de un misil.

El lugar estaba sembrado de maletas abandonadas, vidrios rotos y escombros. El interior de la estación estaba cubierto de sangre, a menudo pisoteada y extendida hacia la calle, debido al movimiento de los cuerpos.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó el ataque contra la estación de tren de Kramatorsk y acusó a Rusia de querer “cerrar las vías de evacuación” de civiles.

“Condeno con firmeza el ataque ciego de esta mañana contra una estación en Kramatorsk por parte de Rusia, que mató a decenas de personas y dejó muchos heridos”, declaró Borrell en Twitter.

“Se trata de un nuevo intento de cerrar las vías de evacuación para aquellos que huyen de esta guerra injustificada y causar de los sufrimientos humanos”, denunció.

I strongly condemn this morning’s indiscriminate attack against a train station in #Kramatorsk by Russia, which killed dozens of people and left many more wounded. This is yet another attempt to close escape routes for those fleeing this unjustified war and cause human suffering