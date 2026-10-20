Brasil acusa a Milei de intentar interferir en el balotaje presidencial y rechaza sus señalamientos contra Lula

El Gobierno de Brasil acusó este martes al presidente de Argentina, Javier Milei, de incurrir en un “intento de injerencia externa” en el proceso electoral brasileño, después de que el mandatario argentino sugiriera en redes sociales que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva podría intentar alterar el resultado de la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo domingo.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Milei afirmó que esperaba que el “último truco de campaña sucia” de Lula no incluyera “robarse la elección”, al tiempo que lo calificó como “zurdo ladrón”. Las declaraciones provocaron una inmediata respuesta de la Cancillería brasileña, que rechazó los comentarios y los consideró una intromisión inaceptable en los asuntos internos del país.

Brasil endurece su respuesta diplomática

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil calificó las afirmaciones de Milei como “ofensas” y aseguró que representan “un nuevo e inaceptable intento de injerencia externa en el proceso democrático brasileño”.

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La diplomacia brasileña también señaló que la publicación del mandatario argentino es “inaceptable, desequilibrada y no condice con la postura que debe adoptar el jefe de Estado de un país amigo”.

La controversia se suma al deterioro de las relaciones entre ambos gobiernos. En julio pasado, durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, Milei llamó a Lula “ladrón” y “presidiario”, declaraciones que llevaron a Brasil a retirar a su embajador en Buenos Aires y rebajar el nivel de su representación diplomática en Argentina.

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Una campaña marcada por la polarización

La tensión entre ambos países se produce en medio de una reñida contienda electoral en Brasil. Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo y enfrentará en el balotaje a Flávio Bolsonaro, de 45 años, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Según los resultados de la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, mientras que Lula alcanzó el 45%, lo que anticipa una segunda ronda altamente competitiva.

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Lula estuvo encarcelado por casos de corrupción antes de que sus condenas fueran anuladas por decisiones judiciales relacionadas con irregularidades procesales, un hecho que continúa siendo utilizado por sus adversarios políticos durante la campaña.

La disputa verbal entre Milei y Lula agrega un nuevo episodio a una relación bilateral estratégica, teniendo en cuenta que Brasil es el principal socio comercial de Argentina y uno de sus aliados económicos más importantes en la región.