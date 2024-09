Colombiana en el Líbano cuenta qué pasará cuando retorne a su país: “Empezar una vida de cero”

Las miradas del mundo están pendientes de la situación en el Líbano. La agudización del conflicto ya llegó a dos mil muertos. Los bombardeos por parte de Israel y la muerte del jefe de Hezbolá han sido los dos puntos más importantes de esta situación.

Avión humanitario traerá a 114 colombianos

Colombia es uno de los países que sigue de cerca esta situación, debido a que en suelo libanés viven varios connacionales. El pasado 28 de septiembre, salió de CATAM un avión humanitario para traer a los colombianos.

El Boeing 737 de la Fuerza Aérea llegará al aeropuerto Internacional Rafic Hariri de Beirut, después de hacer escalas en Portugal y República Dominicana.

RELACIONADO Papa Francisco condenó uso de la fuerza en El Líbano y pidió moderación a Israel

Entre los connacionales que serán repatriados, hay más de 50 niños, niñas y adolescentes. Se espera que el vuelo retorne el martes 1 de octubre, con 114 colombianos.

¿Cuándo llegará el vuelo humanitario al Líbano?

Sharon Kaddoura y su madre son dos de las connacionales con cupo asegurado en el avión. La colombiana habló con Noticias RCN sobre los detalles de la misión humanitaria.

“El vuelo estaba programado para hoy (30 de septiembre), pero fue aplazado para mañana (1 de octubre). Están en Chipre esperando autorización para que puedan entrar a Beirut”, contó Kaddoura.

La colombiana calificó los últimos días como ‘catastróficos’, teniendo en cuenta los 2.000 fallecidos, 10.000 desaparecidos en los escombros y un millón de desplazados.

RELACIONADO Despegó vuelo humanitario que repatriará a colombianos en El Líbano

Kaddoura contó que “los sonidos de barrera son cada vez más fuertes. Sientes que la bomba o el sonido de barrera fue adentro de tu casa. Ya no existen nervios, paciencia no existe. Uno saca fuerza de donde no se imagina”.

¿Hay planes de retornar al Líbano? La colombiana enfatizó que no ve una pronta solución del conflicto, por lo que aún no tiene claridad si volverá a Medio Oriente en poco, mediano o largo plazo.