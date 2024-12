El régimen dejó en libertad a la menor que escribió desgarradora carta desde la cárcel

Después de cuatro meses sometida a crueles torturas físicas y psicológicas, según la denuncia de Vente Venezuela; poco antes de la medianoche del 4 de diciembre, fue excarcelada Mariana González, una menor de 16 años que permanecía tras las rejas por el delito de terrorismo en un calabozo de la Policía de Carabobo.

La menor de 16 años fue detenida el 29 de julio cuando regresaba con su novio a su casa, tras haber ido a cenar perros calientes en Naguanagua. Desde entonces, la estudiante de quinto año de bachillerato permanecía tras las rejas.

Luego de hacerse pública una desgarradora carta en la que la menor exponía que no quería seguir viviendo, el régimen de Nicolás Maduro confirmó a través del Ministerio Público que la joven fue dejada en libertad.

Régimen dejó en libertad a Mariana González

En la cuenta de Instagram del Ministerio Público de Venezuela fue publicada una fotografía de la menor con lo que sería la boleta de excarcelación.

"El Fiscal General de la República Tarek William Saab, informa que el Ministerio Público, en coordinación con un equipo multidisciplinario del SENAMECF, como garante de los Derechos Humanos realizó el día de hoy 04-12-2024, la evaluación médica a la joven M.G : en tal sentido, fue solicitada la respectiva revisión de medida", dice la publicación.

Dicha solicitud fue acordada ahora por el tribunal correspondiente encontrándose dicha joven en libertad.

La desgarradora carta de Mariana González

Las palabras de la menor en esa carta fueron desgarradoras. No solo manifiestó el sentimiento de desolación que la acompañaba, sino que hizo una especie de despedida para su madre y su familia, donde abrió la puerta a hacerse daño para acabar el sufrimiento de estar tras las rejas.

"Me quedo sin fuerzas, sin ganas de vivir (…) nadie quiere vivir encerrado por algo que no hizo, no soy terrorista", decía el inicio de la carta de la menor.

En una carta de dos páginas, escrita a mano, con un lapicero de tinta azul, la menor expresó su desesperación por el encierro y lo que ha tenido que enfrentar allí adentro.

Si no puedo estar con ustedes no quiero estar con nadie, prefiero morir (…) prefiero matarme antes de seguir sufriendo.