"Di a luz en la época en la que mi esposo decretó un conflicto armado en Ecuador": Lavinia Valbonesi

Lavinia Valbonesi, la primera dama de Ecuador, ha vivido días maratónicos en el último tiempo porque las elecciones que se vivieron en ese país no fueron nada fáciles. Los candidatos presidenciales, entre los que estuvo su esposo Daniel Noboa, tuvieron que hacer campaña en medio de estallidos sociales y casos de violencia realmente angustiantes.

Sin embargo, pudieron obtener la confianza del pueblo ecuatoriano y en estos momentos se encuentran orgullosos de estar comandando al país. Así lo expresó la primera dama en A lo que Vinimos de Noticias RCN.

¿Cómo enfrentó Lavinia Valbonesi esa campaña electoral estando en estado de embarazo?

“Fue una campaña bastante difícil en realidad, tuve un embarazo de riesgo y mi hijo nació de 33 semanas. Pero, además, hubo mucho peligro e, incluso, se presentó la muerte de uno de los candidatos”, inició afirmando la primera dama.

“Nuestro país estaba pidiendo a gritos un cambio, necesitaba un líder como lo es mi esposo el día de hoy y las cosas gracias a Dios se dieron”, complementó.

¿Cuál fue el momento más complejo durante la campaña y en qué momento se dio la llegada del bebé?

“Mi esposo decretó un conflicto armado interno en Ecuador contra el narcoterrorismo. En ese momento, yo tenía el embarazo de riesgo, me fui a hacer un chequeo médico y ahí mismo di a luz de emergencia sin mi esposo. Daniel fue un día y medio, se tuvo que regresar porque estaba en medio de esa guerra y lo vi muy poco tiempo”, explicó Lavinia Valbonesi.

¿Cómo ser mamá, influencer, primera dama y joven?

“Trato de organizarme como sea para también poder tiempo con Daniel. Cuando sé que él va a estar en la casa, yo hago que mi agenda coincida con los tiempos de él y con los de mis hijos”, puntualizó.

¿Cómo fue el inicio como influencer y cómo llegó Lavinia Valbonesi al éxito?

“Yo empecé en redes sociales a los 16 años, pero me daba vergüenza y me tapaba la mitad de la cara cuando salía hablando en las historias. Mucha gente se me burlaba, pero fui ganando madurez y ahora yo puedo hablarle al celular feliz de la vida y ha sido la herramienta que me conecta con mis seguidores y con Ecuador”, enfatizó.

¿Qué decirles a los jóvenes que basan su vida en el número de likes y seguidores que tienen?

“Las redes hay que disfrutarlas porque cuando eso deja de ocurrir empiezan a perder sentido. Sin embargo, no hay que hacer que la vida gire en torno a ellas porque uno siente que se le puede acabar el mundo”, aseguró.

Hay que saber diferenciar que el mundo no es solo el celular

¿Qué diferencia hay en esta pareja presidencial, en comparación con otras?

“Creo que no hay muchas diferencias. Disfrutamos mucho el tiempo en familia, nos encanta comer en la cama, ver series y eso es lo que hacemos cuando tenemos tiempo. A veces nos vemos con nuestros pocos amigos, pero somos muy hogareños, concluyó.