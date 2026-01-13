CANAL RCN
Diosdado Cabello habló de la identidad de los muertos del bombardeo en Venezuela

El número dos del régimen aseguró que se están haciendo estudios de ADN a los restos humanos hallados en las zonas donde detonaron los explosivos.

Foto: AFP

AFP

enero 13 de 2026
04:01 p. m.
Venezuela trabaja en la identificación de los restos humanos hallados luego del ataque de Estados Unidos que terminó con la caída de Nicolás Maduro y Cilia Flores, que, además, habría dejado un centenar de muertos, indicó el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

"Las explosiones fueron tan fuertes que hay personas que no sabemos dónde están.

Fuerzas militares de Estados Unidos bombardearon Caracas y tres estados cercanos: Vargas, Miranda y Aragua, la madrugada del 3 de enero en una operación que permitió la captura de Maduro y su esposa. Ambos encarcelados en una cárcel de Nueva York mientras avanza su juicio por narcotráfico.

Régimen en Venezuela asegura que bombardeo de EE. UU. dejó 100 muertos

El balance oficial señala que el bombardeo habría dejado al menos 100 muertos. Serían 55 uniformados, incluidos 32 cubanos, del esquema que custodiaba a Maduro.

De acuerdo con Cabello, la policía científica y medicina forense adelantan "estudios que se hacen para ver el ADN de pedazos de restos humanos", haciendo referencia a los fallecidos en el ataque militar estadounidense.

“Gente fragmentada de tal manera que es imposible identificar, quedaron en pedacitos.

“Es un exabrupto total lo que hicieron contra Venezuela cuando la gente estaba dormida. Murieron, ni cuenta se dieron”, dijo.

Lo que dijo Diosdado Cabello de la presidencia de Delcy Rodríguez

Tras el ataque, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió funciones de manera temporal bajo fuertes presiones de Donald Trump, que dice estar a cargo de Venezuela.

La presidenta interina inició acercamientos con Washington en un escenario en el que está planteado retomar las relaciones, rotas desde 2019.

"El país está tranquilo, el país está en paz, el país recobra la normalidad dentro.

Asimismo, Cabello aseguró: "Nosotros tenemos que seguir adelante".

Caracas muestra un ambiente de calma tras la acción estadounidense que depuso a Maduro. Las largas filas en supermercados y gasolineras del primer momento desaparecieron días después del ataque.

