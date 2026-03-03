Sorpresivo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 3 de marzo de 2026: tocó máximos

El precio del dólar en Colombia, de acuerdo al reporte del Banco de la República, abrió este 3 de marzo de 2026 en 3.777,000 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado fue de $ 3.768,73 pesos, lo que significa que no solo subió 2.43 pesos respecto al lunes 2 de marzo, sino que alcanzó su nivel más alto en más de un mes.

Y es que, de acuerdo con el registro histórico del dólar, no se había registrado una Tasa Representativa del Mercado similar desde el 6 de enero de 2026, cuando se situó en 3.770,03 pesos.

A lo largo de esta nueva jornada, el dólar tuvo una tendencia al alza y, finalmente, sobre la 1:00 de la tarde, subió. ¿De cuánto fue su ascenso? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 3 de marzo de 2026

El Banco de la República, tras su monitoreo en tiempo real, determinó que el dólar cerró este 3 de marzo de 2026 en 3.800,00 pesos.

Eso no solo indica que tuvo un incremento de 23 pesos respecto al precio de apertura, sino también que superó por completo la barrera de los 3.700 después de varios días.

Asimismo, el Banco de la República de Colombia, en su página web oficial, ha indicado que la Tasa Promedio del Mercado ha sido de 3.796,973 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se mueve la compra y venta en las casas de cambio

En medio de la coyuntura de este 3 de marzo de 2026, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado las siguientes tarifas para comprar y vender dólares.