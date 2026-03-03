CANAL RCN
Colombia

El millonario hallazgo de contratos firmados un día antes de la ley de garantías: Contraloría

La Contraloría encendió las alarmas al revelar que $6,1 billones fueron comprometidos el 7 de noviembre de 2025, un día antes de la restricción electoral.

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
02:01 p. m.
Un nuevo llamado de atención lanzó la Contraloría al revelar hallazgos sobre el comportamiento de la contratación pública en la antesala de la ley de garantías 2025.

De acuerdo con el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, en la primera semana de noviembre se comprometieron $9 billones en convenios y contratos interadministrativos.

Lo que encendió las alarmas no fue solo la cifra global, sino su concentración. La información entregada señala que el 7 de noviembre de 2025, un día antes de que entrara en vigor la restricción establecida por la ley de garantías, se registraron compromisos por $6,1 billones, es decir, el 68% del total contratado en esa semana.

El contralor explicó que esta cifra equivale al 2,9% del promedio mensual registrado entre enero y agosto, y representa un incremento del 190% frente a los datos históricos.

Hallan comportamiento atípico e histórico en la contratación pública

El organismo de control señaló que este patrón permitió identificar una concentración inusual de compromisos presupuestales justo antes del inicio de la restricción electoral.

La ley de garantías impone limitaciones a la contratación estatal en periodo previo a elecciones con el fin de evitar que los recursos públicos sean utilizados con fines políticos.

Por eso, la acumulación de contratos en la jornada inmediatamente anterior a la restricción genera cuestionamientos sobre la planeación y la oportunidad de estos compromisos.

Aunque no se habló de ilegalidad automática, el contralor dejó claro que el análisis comparativo frente a cifras históricas muestra un aumento significativo en el volumen contratado en ese día específico.

Contraloría avanza en investigación de contrataciones masivas

En medio del evento sobre garantías electorales donde se presentaron estos datos, el contralor también se refirió a las investigaciones vigentes relacionadas con participación en política.

Actualmente, según indicó, hay 40 investigaciones activas contra servidores públicos por este tipo de conductas.

No es bueno cuando quien era oposición y gobierna hace lo que criticaba o cuando alguien que es oposición critica lo que antes hacía.

El señalamiento se dio en el marco de las advertencias sobre la necesidad de coherencia institucional en tiempos electorales y de respeto por las reglas que buscan garantizar transparencia.

