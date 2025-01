Donald Trump advirtió un "infierno" si no se liberan los rehenes en Gaza

El republicano Donald Trump envió un mensaje a pocos días del 20 de enero cuando será la posesión presidencial de Estados Unidos. Se refirió a los rehenes aún retenidos por Hamás en Gaza.

Durante una rueda de prensa, el presidente electo de los Estados Unidos dio el 20 de enero como la fecha máxima de liberación de los rehenes, de lo contrario aseguró que se desataría un “infierno”.

“Si esos rehenes no vuelven para el momento en el que esté en el mando, todo el infierno estallará en el Medio Oriente. No será bueno para Hamás y, honestamente, no será bueno para nadie”, aseguró el magnate.

Lo que Trump dijo sobre las negociaciones que se adelantan con Hamas

El futuro presidente del mencionado país aseguró que EE. UUL. se encuentra realizando las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo sobre la guerra en Gaza que ha cobrado la vida de más de 40.000 palestinos e inició después de que en octubre de 2023 efectivos de Hamás ingresaran a Israel y asesinaran a, según el Departamento de Estado de EE. UU., 1.200 personas entre ellas 46 estadounidenses.

Si bien el republicano reconoció los esfuerzos para alcanzar un acuerdo, reiteró su amenaza a Hamás.

“No quiero lastimar la negociación, pero si el acuerdo no es alcanzado para cuando tome posesión, que es en unas dos semanas, todo el infierno estallará en el Medio Oriente”, reiteró el próximo jefe de Estado.

Trump fue elegido como el nuevo presidente de Estados Unidos después de vencer en las urnas a su contrincante la actual vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.

¿Qué ha pasado con los diálogos sobre la Franja de Gaza?

Catar, uno de los países mediadores en el diálogo, afirmó este martes que las discusiones sobre una tregua en la Franja de Gaza continúan a un nivel "técnico".

"Las reuniones técnicas continúan entre las dos partes", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, Majed al Ansari, refiriéndose a las discusiones entre los representantes de los principales negociadores sobre los detalles de un acuerdo

Las negociaciones indirectas se reanudaron este fin de semana en la capital catarí, Doha. El último ciclo de negociaciones concluyó el mes pasado sin éxito, con ambas partes acusándose mutuamente de bloquearlas.