Donald Trump amenazó con deportar al príncipe Harry en caso de ser elegido presidente

En el marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se llevarán a cabo a final de año, Donald Trump dio una polémica declaración contra el príncipe Harry ¿Qué dijo?

El expresidente y actual candidato republicano fue entrevistado por Nigel Farage en el programa GB News de Gran Bretaña.

Durante la charla, Trump advirtió que el futuro del príncipe Harry es incierto en suelo estadounidense. El candidato republicano aseguró que en caso de ser elegido, tomará medidas contra el británico.

El expresidente explicó que no debe haber un trato preferencial por el duque de Sussex, quien corre el riesgo de ser deportado por un asunto de consumo de drogas.

"Habrá que ver si saben algo sobre las drogas. Si mintió, se tendrán que tomar las medidas correspondientes", sostuvo Trump al no descartar quitarle el visado.

Con la venta de su libro titulado 'Spare' el año pasado, el príncipe Harry confesó en una entrevista con el Dr. Gabor Mate que consumió drogas para ayudar a lidiar con sus traumas.

El duque de Sussex explicó que fue diagnosticado con déficit de atención, por lo que el consumo de sustancias ayudaron con su tratamiento.

Por un lado, Harry aseguró que consumió cocaína, pero por un motivo netamente social y sin grandes efectos en él.

"No hizo nada por mí, era más una cosa social y sin duda me dio un sentido de pertinencia. Probablemente también me hizo sentir diferente a la forma en que era".