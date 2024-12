Donald Trump nominó a Daniel J. Newlin como embajador de Estados Unidos en Colombia

En las recientes horas, el presidente electo Donald Trump anunció a su nominado para la embajada de Estados Unidos en Colombia.

El nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia

A través de su cuenta oficial en Truth, Trump anunció que se trata de Daniel J. Newlin, exdetective del sheriff en Orlando.

El presidente electo destacó que Newlin trabajó como detective de fugitivos, logrando sacar de las calles a cientos de delincuentes violentos, incluidos aquellos involucrados en robos armados, violencia de pandillas y tráfico ilegal de armas y narcóticos.

“Me complace anunciar que nuestro próximo Embajador en Colombia será Daniel J. Newlin. Dan es un ejecutivo de negocios, empresario y exdetective del sheriff de gran experiencia que cuenta con una impresionante carrera de 28 años en la Oficina del Sheriff del Condado de Orange en Orlando, Florida”, se lee en el escrito.

Adicionalmente, indicó que “a lo largo de su mandato, Newlin avanzó rápidamente trabajando en delitos mayores como detective de fugitivos. Demostró habilidades de investigación excepcionales, sacando con éxito a cientos de delincuentes violentos de las calles, incluidos aquellos involucrados en robos a mano armada”.

La respuesta de Attorney Dan Newlin

Por su parte, Attorney Dan Newlin, este jueves a través de su cuenta oficial en X, anteriormente Twitter, se refirió a la decisión de Trump y confesó cómo fue notificado de la decisión.

“Anoche tuve el gran honor de recibir una llamada personal del presidente electo Donald J. Trump. No me pasó inadvertida la gravedad de este momento; hablar con el presidente de los Estados Unidos es una experiencia extraordinaria que pocos tienen el privilegio de vivir. Durante nuestra conversación, él gentilmente me nominó para servir como embajador de los Estados Unidos en Colombia. Acepté esta prestigiosa nominación con un inmenso orgullo y un profundo sentido de responsabilidad”, se lee en el trino.

También indicó que lleva más de 10 años de experiencia desempeñándose como asesor principal de su firma de abogados y que, ahora, seguirá sirviendo a la comunidad como servidor público.