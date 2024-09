"O firmaba o me atenía a las consecuencias": Edmundo González sobre carta en la que acata fallo a favor de Maduro

Este miércoles el régimen venezolano divulgó una carta firmada por el líder opositor Edmundo González en la que solicitaba asilo en España y acataba el fallo que validó la elección de Nicolás Maduro tras los comicios del 28 de julio.

El documento, con fecha del 7 de septiembre, tiene dos páginas y afirma que "siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitada sentenciara de la Sala Electoral (del TSJ), que aunque no la comparto, la acato por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República".

Horas después, González quien desde el 8 de septiembre está asilado en España, aseguró que fue presionado para firmar un documento antes de salir de Venezuela.

RELACIONADO Senado de España reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

"Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país, en otras palabras o firmaba o me atenía a las consecuencias".

Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones

González afirmó que en esos momentos pensó en que podría ser más útil en libertad para cumplir con las tareas que le encomendaron los venezolanos.

“Jamás los voy a traicionar”: Edmundo González

El líder opositor en su comunicado también aseguró que el régimen de Nicolás Maduro quiere que los venezolanos pierdan la esperanza.

“Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, por la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy”.

Añadió que un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad y afirmó que lo que debería hacer el régimen es divulgar las actas de escrutinio de las elecciones del 28 de julio.