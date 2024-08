Edmundo González no se presentó a la tercera y última citación de la Fiscalía de Venezuela

El líder opositor Edmundo González no se presentó el 30 de agosto en horas de la mañana a la sede de la Fiscalía en Venezuela, donde se encuentra bajo investigación por la publicación en Internet de datos que, según se afirmó, acreditaron su victoria en los comicios.

Este hecho lo pone en riesgo de que las autoridades chavistas ordenen su arresto.

El Ministerio Público, cooptado por el régimen de Nicolás Maduro, había citado por tercera vez a González Urrutia para que compareciera y diera explicaciones sobre su presunta implicación en delitos como usurpación de funciones, falsificación de documentos, instigación a la desobediencia, delito informático, asociación para delinquir y conspiración.

Si el excandidato no cumplía con esta citación, el MP había advertido que consideraría la posibilidad de "peligro de fuga" y "peligro de obstaculización" de las pesquisas.

María Corina Machado advirtió sobre la clandestinidad de González

María Corina Machado, líder de la oposición, ya había adelantado que González Urrutia no se presentaría ante la Fiscalía de Tarek William Saab, y seguiría "resguardado".

En una rueda de prensa con medios españoles, Machado denunció el totalitarismo que impera en Venezuela y expresó su temor a que las fuerzas chavistas registren la vivienda de su candidato.

La oposición difundió documentos para demostrar que González Urrutia fue el verdadero vencedor de las elecciones del 28 de julio. Sin embargo, tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE), como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), reconocieron la reelección de Nicolás Maduro.

¿Cuándo fue la última vez que se vio públicamente a Edmundo González?

Desde el 30 de julio, fecha en que se vio públicamente por última vez, González Urrutia se encuentra en la clandestinidad y solo se comunica a través de redes sociales.

En la citación realizada por la Fiscalía, no se especifica en qué calidad fue convocado: si como imputado, testigo o experto, según establece la legislación venezolana.

Sin embargo, se mencionó que se le convocó para "rendir una entrevista en relación con los hechos que investiga este despacho", los cuales están relacionados con la presunta comisión de delitos que podrían llevarlo a una pena máxima de 30 años de cárcel.

La citación se enfocó en el sitio web en el que la oposición publicó copias de más del 80% de las actas de votación, que según ellos prueban la victoria de González Urrutia y el fraude de Maduro.

No obstante, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) afirmó que dicha publicación no fue responsabilidad del excandidato y argumentó que "digitalizar y resguardar las actas de escrutinio no es un delito".