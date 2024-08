EE. UU. amplía la emisión de dos tipos de visa para cubanos en La Habana

La Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció una expansión en los tipos de visado que comenzará a ser efectiva a partir del lunes 19 de agosto.

Este cambio permitirá la emisión de visas de "trabajo temporal" y de "programas de intercambio" para ciudadanos cubanos en la isla, aunque las solicitudes para visas de turismo y de negocios seguirán estando restringidas.

El anuncio marca un avance en los servicios consulares en Cuba, luego de la reactivación parcial de la emisión de visas en mayo de 2022, tras cuatro años de cierre debido a los presuntos ataques contra el personal diplomático.

¿Quiénes se podrán beneficiar con estas visas?

La embajada precisó en un comunicado publicado en su página web que, a partir de la próxima semana, los cubanos podrán solicitar ciertos tipos de visas que faciliten su traslado por motivos laborales o de intercambio cultural.

Esta nueva política permitirá que individuos transferidos dentro de empresas, así como trabajadores con habilidades extraordinarias, atletas, artistas, animadores y miembros de entidades religiosas, entre otros, puedan acceder a oportunidades en Estados Unidos sin necesidad de viajar a un tercer país para realizar el trámite.

Restricciones en la obtención de visas para cubanos

No obstante, la medida no abarca las visas de no inmigrante, como las de turismo (visa B-2) o de negocios (visa B-1).

Los cubanos que deseen viajar a Estados Unidos por motivos de turismo o de negocios deberán seguir recurriendo a consulados en terceros países, como Colombia o Guyana, para gestionar sus solicitudes.

La embajada de EE. UU. en La Habana había reducido su personal al mínimo en septiembre de 2017, tras el surgimiento de misteriosos incidentes de salud que afectaron a sus diplomáticos. Estos incidentes, descritos como ataques sónicos, llevaron a la suspensión de la mayoría de los servicios consulares en la isla.

Un estudio realizado en marzo de 2024 reveló que, tras exhaustivas pruebas médicas, no se encontraron lesiones cerebrales importantes en los afectados, pero el cierre del consulado provocó graves dificultades para los solicitantes de visas.

Con la reapertura parcial de los servicios de visado, se espera que el proceso de obtención de una visa estadounidense sea algo más accesible para los ciudadanos cubanos, aunque los desafíos persisten para aquellos que buscan ingresar a Estados Unidos por motivos turísticos o comerciales.