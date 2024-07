Elecciones en Venezuela: así fue el rechazo de varios presidentes tras el veredicto del CNE

Tras las elecciones en las que el CNE comunicó que Nicolás Maduro fue reelegido, en Venezuela hay un clima de tensión porque la ciudadanía y la oposición consideran que se presentó un presunto fraude. Y es que, aunque en muchas mesas se reportó que Edmundo González tuvo el apoyo mayoritario, de un momento a otro se cayó la página web de la entidad que vigila la organización electoral y, luego de varias horas de silencio, el primer boletín dio como ganador al mandatario que lleva desde el 2013 en el poder.

Los ojos del mundo estuvieron puestos en la elección del presidente de Venezuela y, ante las inconsistencias que se cree que se presentaron, varios mandatarios del mundo rechazaron el irrespeto a la democracia y exigieron que se realice una verificación exhaustiva para descartar cualquier tipo de fraude.

Para Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, las elecciones de Venezuela fueron fraudulentas

Este 29 de julio, a través de su cuenta de X, Nayib Bukele dejó claro que desconfía de los resultados revelados por el CNE de Venezuela y que considera que hay pruebas contundentes para afirmar que hubo fraude.

“Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una “elección” donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad y es algo evidente para cualquiera”, indicó.

Adicionalmente, en el mismo trino, Nayib Bukele recordó que El Salvador tiene relaciones diplomáticas rotas con Venezuela desde hace cuatro años y que no piensan reabrirlas hasta las elecciones sean consecuentes con la democracia.

Gabriel Boric, presidente de Chile, ha sido insistente con que se verifiquen las elecciones de Venezuela

Antes de que el CNE diera como ganador a Nicolás Maduro con el 51.20% de los votos, Gabriel Boric se pronunció en su X para manifestar que la entrega de los resultados tenía que ser transparente y que no iban a aceptar irregularidades.

Asimismo, una vez se conoció el veredicto, escribió que le parecía que “los resultados son difíciles de creer” y que “veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”.

Hasta este momento, el Gobierno de Chile ha afirmado que no reconocen la elección de Nicolás Maduro como presidente y que están atentos a que la comunidad internacional actúe como le corresponde.

El fraude fue evidente, según Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay

Según el mandatario de Uruguay, era un secreto a voces que Nicolás Maduro iba a intentar ganar, así tuviera que recurrir a irregularidades y, lamentablemente, cree que así sucedió. Por lo tanto, al igual que el presidente Boric, no ha reconocido como válido el veredicto del CNE de Venezuela.

“¡Así no! El proceso hasta el día de la elección y del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”, escribió a los minutos de que se informó que Nicolás Maduro había sido el ganador.

Los duros mensajes de Javier Milei, presidente de Argentina, para Nicolás Maduro

En medio del silencio del CNE, Javier Milei tuvo una primera reacción a través de su cuenta de X. En ese entonces, varios testigos habían reportado que en sus mesas había ganado Edmundo González de manera apabullante y el mandatario argentino dejó ver que creía esa versión.

“Dictador Maduro, ¡Afuera! Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota. Argentina no va a aceptar otro fraude y espera que las fuerzas armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular” escribió.

Posteriormente, cuando el CNE leyó en una rueda de prensa el primer boletín, la Cancillería de Argentina reveló en un comunicado que desconocían ese resultado y que exigían que la oposición pudiera acceder a todas las actas de escrutinio. De igual manera, Javier Milei le dijo al pueblo venezolano que “siguieran luchando”.

Pero, no todo terminó ahí porque Milei volvió a arremeter contra Nicolás Maduro el 29 de julio y aseveró que “ni él se cree la estafa electoral que festeja y la República Argentina tampoco”.