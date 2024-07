En video| El rostro de impotencia de los venezolanos que no lograron ejercer su derecho al voto

En medio de una jornada electoral para el futuro de Venezuela, miles de ciudadanos en el exterior se acercan a los consulados y puntos de votación para participar.

Cúcuta, ciudad fronteriza y testigo de innumerables historias de migración y lucha, se convierte nuevamente en escenario de controversias y denuncias de irregularidades en el proceso electoral.

Carmen Díaz, una venezolana que ha residido en Cúcuta durante varios años, llegó al consulado venezolano en la ciudad minutos antes del cierre de las urnas, decidida a ejercer su derecho al voto.

Con la esperanza de contribuir al cambio en su país, se encontró con una sorpresa, su cédula había sido trasladada a San Cristóbal, en el estado Táchira, sin su autorización.

"Siempre voté en esta sede consular. Trabajé aquí durante nueve años y nunca hice el traslado porque me quedé en Cúcuta. Con el régimen de Chávez me sacaron porque siempre fui opositora", relató con una mezcla de frustración y tristeza.

Me siento destrozada. No vine temprano porque tenía la cédula vencida, pero mi hermano me dijo que las estaban recibiendo. Corrí hasta aquí y no aparezco en la lista. Es desesperante querer votar y no poder hacerlo