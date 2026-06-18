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Emiratos Árabes prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años

Las plataformas de redes sociales tendrán que supervisar y desactivar las cuentas creadas por menores de 15 años o si no podrían ser bloqueadas.

Foto: diseñada por Magnific

AFP

junio 18 de 2026
08:29 a. m.
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Emiratos Árabes Unidos anunció recientemente la prohibición del uso de redes sociales para los menores de 15 años, sumándose así a un grupo cada vez mayor de países que han adoptado medidas similares.

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Las plataformas de redes sociales tendrán que supervisar y desactivar las cuentas creadas por menores de 15 años o si no podrían ser bloqueadas, según una resolución del gabinete, que les otorga un período de transición de 12 meses.

"La resolución establece la edad mínima para el uso de las redes sociales en 15 años", informó la agencia oficial de noticias WAM, en referencia a la medida.

"Se prohíbe a los menores de esta edad crear, usar u operar cuentas personales en las plataformas de redes sociales", agregó.

Plataformas que incumplan podrían ser bloqueadas

Al mismo tiempo, indicó que tampoco podrán acceder "a todas las funciones de dichas plataformas", como la interacción social, publicar, comentar, compartir, unirse a grupos públicos, canales abiertos o "cualquier espacio interactivo a gran escala".

Los organismos emiratíes que controlan los medios de comunicación y las telecomunicaciones tienen "autoridad para tomar todas las medidas necesarias contra las plataformas de redes sociales en caso de incumplimiento", subrayó WAM.

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Estas incluyen "advertencias o el bloqueo parcial o total de las plataformas, o la imposición de sanciones administrativas aplicables".

Más países se han sumado a la prohibición

Iniciativas similares fueron emprendidas por otros países en los últimos meses.

El primero de ellos fue Australia, que en diciembre decretó la primera prohibición mundial del uso de redes sociales para menores de 16 años.

Desde entonces, otras naciones han seguido su ejemplo, entre ellas Reino Unido, que anunció una restricción en la misma línea esta semana, para los menores de 16 años, y que debería aplicarse en 2027.

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