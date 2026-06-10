Canadá se suma a la lista de países que intentan prohibir el acceso de menores a las redes sociales

El debate global sobre el impacto de las redes sociales en los menores de edad suma un nuevo capítulo, esta vez en Canadá, donde el Gobierno presentó formalmente una propuesta legislativa que busca establecer los 16 años como la edad mínima para abrir perfiles en línea.

La iniciativa surge en un contexto cada vez más consciente del impacto que tienen las redes en los niños, niñas y adolescentes. En diciembre de 2025, Australia hizo historia al convertirse en el primer país en vetar el acceso de menores a plataformas digitales con el fin de resguardar su salud mental.

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Las alarmas en Ottawa apuntan directamente al deterioro del bienestar emocional de los jóvenes. Según manifestó la ministra de Salud, Marjorie Michel, herramientas como los chats interactivos con inteligencia artificial y los entornos virtuales tradicionales están actuando en detrimento del crecimiento sano de los menores, posicionándose como detonantes del aislamiento, la depresión y cuadros severos de ansiedad.

Naciones Unidos plantea la necesidad de diseñar plataformas más seguras:

Bajo esta premisa, la administración canadiense defiende que la responsabilidad de vigilar el ecosistema digital no debe recaer exclusivamente en los hogares. El ministro de Cultura, Marc Miller, fue enfático en que la normativa vigente necesita actualizarse al mismo ritmo que la tecnología, advirtiendo que los padres de familia se encuentran desarmados ante este reto.

Para el jefe de la cartera de Cultura, la integridad física y emocional de los menores debe ser una prioridad absoluta, dado que la exposición a dinámicas virtuales perjudiciales acarrea daños de extrema gravedad.

No obstante, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló días antes que restringir deliberadamente el ingreso de los niños a los entornos digitales resulta insuficiente. El organismo internacional hizo un llamado directo tanto a los países, como a los gigantes tecnológicos, a enfocar sus esfuerzos en reestructurar el modelo actual de la web, exigiendo la creación de plataformas más seguras para las nuevas generaciones.